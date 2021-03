Deragliamento ferroviario a Ventimiglia, Ioculano: "Si chiarisca quanto successo"

“Fortunatamente stanotte nessuno si è fatto male, ma non possiamo ignorare quanto successo” interviene così il consigliere regionale Enrico Ioculano sul deragliamento di una ferrocisterna questa notte a Ventimiglia.

"È assolutamente necessario chiarire le dinamiche di questo episodio per far sì che non avvenga una seconda volta, potenzialmente con effetti peggiori. Quanto accaduto deve essere un monito. Chiedo che si apra una seria discussione sugli investimenti infrastrutturali e sulla manutenzione dei mezzi. Tramite i nostri rappresentanti abbiamo chiesto che anche il Ministero chiarisca quanto successo".

“L’unica conseguenza è stata il parziale blocco del traffico ferroviario, ma è comunque un problema: se fosse successo nella tratta a binario unico, il Ponente sarebbe rimasto isolato almeno un giorno intero. Nel frattempo, preparerò un’interrogazione nella quale chiederò, in consiglio regionale, lo stato di sicurezza della linea ferroviaria nel Ponente ligure”.