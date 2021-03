Bordighera: rotonda di Sant’Ampelio, Trucchi critica le tempistiche annunciate “Difficile che il Comune termini i lavori entro domani”

La questione dei cantieri alla rotonda di Sant’Ampelio sta generando non poche polemiche e proprio nelle ultime ore il sindaco Vittorio Ingenito è intervenuto in merito per chiarire la situazione. Durante l’ultimo consiglio comunale il consigliere comunale Giuseppe Trucchi ha presentato un’interpellanza con la quale ha richiesto le tempistiche per il completamento dell’opera e di conseguenza quando saranno effettuati gli interventi.

“Ho fatto interpellanza perché è tanto tempo che va vanti questo contrasto fra amministrazione e società ‘Amarea’ per poter liberare la spiaggia e spostare il locale sotto la rotonda. La mia interpellanza pone dei quesiti sui tempi, il sindaco dica quando ritiene che si arriverà alla conclusione di questa faccenda - dichiara Trucchi ai nostri microfoni - al di là delle polemiche che ci sono state in passato, il problema è che i lavori di finitura dei locali sottostanti non sono stati completati. La mia interpellanza ha ricevuto risposta attraverso il dirigente Sacchetti che entro il 15 marzo finiranno i lavori e come da contratto ‘Amarea’ avrà tempo 60 giorni per spostare il ristorante nei locali”.

Trucchi esprime i propri dubbi in merito: “La cosa mi lascia perplesso, che in così pochi giorni Comune possa terminare tutti i lavori che ci sono da finire, secondo me bisognerebbe agire con maggiore calma e definirla definitivamente. Mi sembra difficile pensare che entro il 15 marzo riescano a finire i lavori e che riescano a fare i traslochi proprio quando comincia la stagione. Rimango perplesso e c’è il timore che ci sia l’ennesimo rinvio. Chiedo sapere i tempi certi e la conclusione di questa annosa vicenda”.

“È un momento difficile dal punto di vista sociale, economico e sanitario, la mia proposta è cercare di costruire - conclude Trucchi - più riusciamo a costruire meglio è. Se fra il Comune e il privato si riesce a trovare un accordo è meglio per tutti”.