I PanPers in bicicletta alla scoperta del territorio da San Lorenzo al Mare a Dolceacqua

L'idea è di utilizzare l'escamotage dello sport, in questo caso un giro in bicicletta, per promuovere il territorio. I PanPers sono molto conosciuti. Sulla scena da 10 anni, hanno calcato palchi importanti, come Zelig e Colorado. Oggi i loro sketch comici vantano un pubblico di oltre 2milioni di follower su Facebook, 459mila su Instagram e 1.09 milioni su YouTube. San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Taggia, Ospedaletti e Dolceacqua sono i comuni che hanno accolto l'offerta della casa di produzione, ravvisando una potenziale eco importante per la cittadina in una chiave di promozione turistica.