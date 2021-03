Ventimiglia: incendio in un appartamento di via Tenda, una persona intossicata

In mattinata si è sviluppato un incendio in una abitazione di via Tenda a Ventimiglia. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco. Si registra almeno una persona intossicata e un'altra sfollata.



Le loro condizioni sembra che non siano gravi. Sul posto sono presenti le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia per trasportare feriti e intossicati all'Ospedale di Bordighera.