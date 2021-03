Treno merci deragliato a Ventimiglia: iniziate le operazioni di rimozione del convoglio francese

A Ventimiglia sono iniziate le operazioni di rimozione del treno merci deragliato. Il convoglio appartenente a una impresa ferroviaria francese, è uscito dai binari, questa mattina, intorno alle 6.25, all'ingresso della stazione della città di confine.

Dopo il primo intervento da parte dei Vigili del Fuoco, del personale di RFI e di una squadra di sanitari del 118, questi ultimi chiamati a scopo precauzionale, stamani si sono svolti gli accertamenti per determinare la causa. Sarà aperta un'inchiesta da parte della procura ma sembrerebbe che dietro l'accaduto possa esserci un errore umano, dovuto alla mancata rimozione di una staffa ferma carro.

Intanto, terminati i primi accertamenti, è stata data l'autorizzazione per rimuovere il convoglio francese rimasto sui binari. Un locomotore ha proceduto allo spostamento, sganciando gli ultimi due vagoni del treno merci, la ferrocisterna vuota, deragliata, rimasta per il momento ancora nella stessa posizione.



Sono al vaglio diverse soluzioni per procedere, quando sarà dato il nullaosta, allo spostamento anche del pezzo restante del treno merci. Le ultime due cisterne potrebbero essere rimosse con il solo uso di un carro soccorso, preferito, rispetto all'impiego di una gru, come prospettato in prima battuta stamani. Quel che è certo è che ci vorranno diverse ore prima che anche l'ultima parte del convoglio francese sia rimossa.