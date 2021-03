Treno deragliato a Ventimiglia: interdetta l’area intorno allo scalo merci, 10 ore per la rimozione

Una vasta area intorno allo scalo merci di Ventimiglia è stata interdetta per permettere le operazioni di rimozione degli ultimi vagoni del treno francese deragliato stamattina. I passaggi su via San Secondo e via Scalo Merci sono presidiati da Polizia e Carabinieri che impediscono l’accesso al lato opposto oltre la linea ferroviaria.

Una misura precauzionale necessaria per evitare l’avvicinarsi e lo stazionamento di curiosi mentre prosegue la rimozione delle ferrocisterne uscite dai binari. Alle 12.46 il treno merci dell'impresa francese è ripartito verso la Francia lasciando a Ventimiglia solo i due ultimi vagoni, usciti dai binari. Per ultimare la rimozione delle restanti ferrocisterne vuote, si stima un tempo di almeno 10 ore.

Al termine delle operazioni verrà fatta una valutazione dei danni all' infrastruttura e dei tempi di ripristino. Al momento sono in servizio i soli binari 1, 2 e 3: il binario 1 utilizzato per arrivi/partenza Francia con alcune riduzioni, i binari 2 e 3 per traffico da e per l'Italia che al momento è regolare.