Rocchetta Nervina: motociclista cade sulla strada militare, interviene l'elisoccorso

In mattinata un motociclista è caduto sulla strada militare di Rocchetta Nervina. Per recuperare il centauro si sono mobilitati il personale sanitario del 118, un equipaggio della Croce Azzurra e il Soccorso Alpino.



Il ferito si trovava in una zona particolarmente impervia e per trasportarlo in Ospedale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso. Grifo 1 si è alzato in volo da Albenga raggiungendo velocemente il punto dove si trovava la persona ferita. L'uomo è stato portato all'Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.