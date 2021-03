Ferrocisterna deraglia a Ventimiglia, interverrà una gru: traffico ferroviario ripristinato (Foto e Video)

Alle 7.40 il traffico ferroviario su Ventimiglia è stato ripristinato, in seguito all'interruzione dovuta per il deragliamento dell'ultimo vagone di un treno merci. I vigili del fuoco del distaccamento cittadino sono stati chiamati ad intervenire stamattina alle 6.25 quando la ferrocisterna, vuota, è uscita dalla sede dei binari, senza piegarsi.

Sul posto anche il personale di Rete Ferroviaria Italiana, la Polizia Ferroviaria e a scopo precauzionale un equipaggio medico del 118. Per fortuna non si sono registrati feriti ma la situazione potenzialmente pericolosa aveva reso necessaria l'interruzione del traffico ferroviario passante da Ventimiglia. Al momento sono tre i treni rimasti coinvolti dal problema causato dal deragliamento, l'intercity per Roma Termini e due regionali diretti su Genova. Si registrano ritardi di almeno 70 minuti.

Il deragliamento è avvenuto nello scalo merci poco prima della stazione. Sarà necessario l'intervento di una gru per sollevare il vagone e rimetterlo nella sede. Il mezzo dovrà arrivare in giornata da Genova.

Potrebbe essere stato un errore umano, dovuto alla mancata rimozione di una staffa ferma carro, a provocare l'incidente. Lo si apprende da fonti qualificate. Nessun problema di linea o nel meccanismo dello 'scambio'. Secondo la prima ricostruzione, è probabile che alla ripartenza del treno il vagone sia rimasto bloccato dalla staffa uscendo dai binari. Le staffe vengono messe sulle ruote delle carrozze quando il treno è fermo per evitare spostamenti. Sul caso verrà aperta un'inchiesta della Procura.