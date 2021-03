Covid in Liguria: 321 nuovi positivi in 24 ore, 66 sulla provincia di Imperia dove aumentano i ricoverati al Borea di Sanremo

Nel ponente imperiese anche oggi si registra ancora una diminuzione dei casi totali, arrivando a 971, quindi 18 in meno rispetto a ieri. Sale invece di 8 unità il numero totale dei pazienti Covid ricoverati all'Ospedale Borea di Sanremo, ora sono in totale 116, 12 in terapia intensiva. Lieve calo per le sorveglianze attive che passano da 1.550 a 1.543, 7 in meno in 24 ore.