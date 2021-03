Sanremo: strada Montà di Lanza gravemente dissestata, la segnalazione con foto dei residenti

Gli abitanti in Strada Montà di Lanza a Sanremo, dal civico 48 al civico 58, segnalano la presenza di una strada gravemente dissestata con conseguente grave pericolo per l´incolumità pubblica.



"Nonostante le ripetute segnalazioni e i sopralluoghi avvenuti nel 2019 e 2020 - spiegano - dai quali è emersa la necessità di procedere con urgenza ai lavori di rinforzo del muro sottostante e al ripristino del manto stradale, ad oggi non sono stati messi in atto gli opportuni interventi né di rifacimento dello stesso né della opportuna delimitazione e segnaletica di pericolo. Lo sprofondamento del manto stradale provoca delle vistose fratture, dove penetrano grandi quantità di acqua in caso di pioggia che continuano a deteriorare il fondo e il muro di contenimento sottostante. Il perdurare della situazione mette in grave pericolo la circolazione degli automobilisti, dei mezzi di soccorso e dei pedoni che di li transitano. A fronte di quanto esposto chiediamo con urgenza nell’ambito delle rispettive responsabilità e competenze l´intervento delle autorità a porre in essere ogni provvedimento necessario a salvaguardare l´incolumità e la sicurezza dei cittadini".