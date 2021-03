Covid in Liguria: più guariti che positivi, in provincia di Imperia il totale scende sotto mille

Nel ponente imperiese anche oggi si registra una diminuzione dei casi totali che tornano sotto quota mille, a 989, quindi 38 in meno rispetto a ieri. Cala di 3 unità il numero totale dei pazienti Covid ricoverati all'Ospedale Borea di Sanremo. In discesa anche il numero delle sorveglianze attive che passano da 1.817 a 1.550, 267 in meno in 24 ore.