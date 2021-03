Con Badalucco termina la campagna di vaccinazione degli over 80 in valle Argentina

Con i 105 over 80, arrivati nella palestra di Badalucco, si chiude il primo ciclo di vaccino Covid per gli anziani della Valle Argentina. L'ASL 1 imperiese aveva programmato da tempo la giornata odierna per coprire questa fascia di popolazione su Triora, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Badalucco e le loro numerose frazioni.

La campagna di vaccinazione ha preso il via questa mattina nelle scuole di Molini di Triora. L'amministrazione del sindaco Manuela Sasso aveva messo a disposizione l'edificio scolastico per coprire la popolazione anziana dell'alta valle Argentina. Il resto del territorio, è stato coperto con le vaccinazioni scattate nel pomeriggio su Badalucco.

L'organizzazione non ha mostrato criticità grazie all'impegno del personale dell'azienda sanitaria ed all'ausilio fornito dalla Croce Verde di Arma Taggia. Per i paesi della valle Argentina è stato importante poter far vaccinare i propri anziani, non allettati, direttamente in paese e senza doverli mandare al centro aperto alla stazione di Taggia.

"Siamo molto soddisfatti per come si è svolta l'organizzazione e la campagna vaccinale su Badalucco. Ci tengo a sottolineare l'importante sforzo messo in atto da Asl 1 per noi. - rimarca Matteo Orengo, il sindaco di Badalucco - Credo che questo sia il primo passo verso la libertà e la possibilità, oggi per gli anziani, un domani per tutti, di iniziare una nuova vita fatta di abbracci e convivialità che ci sta mancando come non mai in questo momento".

In merito al futuro della campagna vaccinale e all'apertura a nuove fasce di popolazione, Orengo ha detto: "C'è disponibilità ma in questo momento bisogna soprattutto ringraziare l'Asl per averci dato questa possibilità per i più anziani. Molti comuni non hanno avuto la stessa fortuna. Non è scontato. Siamo già contenti così".

Positivo anche Mariano Bianchi, sindaco di Montalto Carpasio: "Sono molto soddisfatto, abbiamo lavorato bene con il dott. Roberto Castagno. I cittadini sono arrivati con tutta la documentazione di anamnesi compilata quindi con un risparmio di tempo notevole che ha permesso a queste persone di non dover stare in coda in attesa. Nei nostri paesi ha accettato di farsi vaccinare il 99% degli aventi diritto. E' un buon risultato e spero che si prosegua presto con la vaccinazione anche per le altre fasce di età minore. Credo che questo sistema possa essere ancora adottato nei paesi della nostra valle".