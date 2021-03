A Molini di Triora è scattata la campagna di vaccinazione Covid per gli over 80 della Valle Argentina

E' scattata oggi la campagna di vaccinazione contro il Covid per gli over 80 della Valle Argentina. L'ambulatorio mobile della ASL 1 imperiese ha fatto tappa a Molini di Triora, scortato dai Carabinieri e accompagnato da un'ambulanza della Croce Verde di Arma di Taggia. All'interno del mezzo dell'azienda sanitaria c'erano i preziosi vaccini Pfizer e Moderna destinati al centro allestito nella scuola del paese.

70 il totale dei vaccinati. Si tratta di residenti sia di Molini di Triora che di Triora e delle rispettive frazioni. "L'adesione è stata alta se si considera che in questa fase la campagna di vaccinazione ha interessato solo una precisa fascia della popolazione - ci spiega Manuela Sasso, sindaco di Molini di Triora - Bisogna considerare che molti over 80 nei paesi sono allettati e c'è anche un'alta percentuale di stranieri non iscritti alla anagrafe sanitaria locale e pertanto non aventi diritto. Quindi chi poteva farsi vaccinare l'ha fatto. La percentuale di chi non ha aderito è stata bassissima".

"Non abbiamo avuto problemi particolari di ritardo. - prosegue il primo cittadino - E' giusto sottolineare come la macchina organizzativa abbia lavorato bene. L'iniziativa di proporre la scuola di Molini di Triora è stata del mio assessore Alessandra Balbo che tempo fa si è messa in contatto con ASL. A quel punto abbiamo fatto partire una rete di comunicazioni che oggi ci porta a questo risultato che è importante per tutta questa porzione della valle Argentina".

All'interno della scuola è stata allestita un'area per l'accettazione e l'anamnesi dei pazienti, oltre a due ambulatori per la somministrazione dei vaccini e uno spazio per l'attesa dopo l'iniezione. L'amministrazione comunale di Molini di Triora stamattina si è impegnata in prima persona per aiutare gli anziani in attesa di farsi vaccinare. "C'è stato un importante lavoro di squadra. Nel corso della mattinata, insieme all'assessore Balbo e al vicesindaco Danilo Marvaldi e agli altri consiglieri comunali, ci siamo alternati nella ricezione all'esterno e per accompagnare anche gli anziani che ne avessero avuto bisogno. Fondamentale per la buona riuscita della giornata, l'ausilio dei volontari della Protezione Civile e del personale della Croce Verde che hanno aiutato gli anziani, accompagnandoli nelle diverse fasi tra l'arrivo e la vaccinazione".

"Credo che sia stato importantissimo poter offrire l'opportunità di potersi vaccinare qui in paese. - sottolinea Manuela Sasso - senza dover costringere i nostri anziani a dover percorrere diversi chilometri per dover arrivare ad esempio al Centro allestito a Taggia. Ci tengo quindi a ringraziare pubblicamente l'ASL 1 imperiese per l'importante sforzo organizzativo rivolto al nostro entroterra".

Concorda anche il sindaco di Triora Massimo Di Fazio. "Si è stata sicuramente un servizio positivo anche per gli anziani del nostro comune. In questo modo sono stati limitati gli oggettivi disagi che avrebbe potuto comportare uno spostamento sulla costa".

La risposta delle persone com'è stata? "La gente ha colto l'importanza di questa iniziativa per il nostro territorio. L'ho visto negli occhi di tanti anziani, felici di potersi vaccinare. - risponde Manuela Sasso - Indubbiamente proprio perchè ci troviamo in un paese si è potuto creare un clima quasi famigliare. Chi si è fatto vaccinare a Molini, oggi ha trovato davanti il suo medico curante e comunque facce conosciute. A livello psicologico è stato senz'altro un aiuto importante. Un aspetto da non sottovalutare in un momento molto delicato".

Ora si guarda anche al futuro della campagna vaccinale. "Esatto. - conclude il sindaco Manuela Sasso - la scuola di Molini si è prestata in modo perfetto per lo scopo. C'è un discorso aperto con la ASL 1 per mettere a disposizione questa struttura anche per le prossime fasi della campagna di vaccinazione contro il Covid, quando ad esempio, potrà essere estesa anche ad altre categorie o fasce d'età".