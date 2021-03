Andrea Artioli nominato Coordinatore Provinciale di Imperia di 'Liguria Popolare'

Andrea Costa, Presidente di Liguria Popolare, Sottosegretario al Ministero della Salute del Governo presieduto dal Presidente del Consiglio Prof. Mario Draghi, comunica che il Vicepresidente di Liguria Popolare, Avv. Antonio Bissolotti, assumendo l’incarico di Segretario Politico di Liguria Popolare, ha ritenuto opportuno rimettere il mandato di Coordinatore Provinciale. Di conseguenza, ed in accordo con quest’ultimo, ha deciso di nominare Coordinatore Provinciale di Imperia l’Avv. Andrea Artioli.

Dichiara Costa: “Ho conosciuto ed apprezzato la serietà e la competenza di Andrea e l’impegno al servizio del nostro movimento. È stato di conseguenza per me naturale accogliere l’invito di Tonino ad indicarlo quale nuovo Coordinatore Provinciale di Imperia. Sono convinto che, con l’aiuto di tutti gli amici del ponente, Liguria Popolare continuerà il suo percorso di crescita nell’interesse del territorio e dei suoi cittadini“.