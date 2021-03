KNIIT Milano - FW 2021-22 - Eco Cashmere Collection

Fondato e disegnato a Milano da Francesca Carola Ferrari, il brand KNIIT Milano ha come mission di offrire maglieria Made in Italy di qualità eccellente, in grado di coniugare ricerca, design innovativo, tradizione e sostenibilità.

Prodotta rigorosamente in Italia con filati rispondenti ai più alti standard qualitativi in termini di rispetto ambientale, la maglieria KNIIT Milano mira a creare un guardaroba contemporaneo che duri nel tempo grazie a materie prime selezionate e fattura artigianale, all’insegna della consapevolezza, dello slow fashion e del “buy less, buy better”.

L' enorme impatto che il sistema moda ha sull’ambiente pone nuove sfide alle aziende del settore, chiamate a mettere in campo nuovi modelli di business, capaci di allungare il ciclo di vita dei prodotti e promuovere pratiche sostenibili all’interno della filiera produttiva con l’uso di nuove tecnologie e parnership con fornitori affidabili.

Proprio nell’ ottica di attuare un’economia che sia il più possibile circolare, che riduca scarti, sprechi e consumo di risorse ridando vita a materie prime esauste, KNIIT è orgogliosa di presentare la sua ECO-CASHMERE Capsule Collection.

Dalla stagione Autunno Inverno 21.22 infatti l’azienda sostituirà il cashmere vergine con filato rigenerato, interamente prodotto in Italia, attraverso un sistema trasparente, integrato e tracciabile.

Una materia prima di altissima qualità e dalle performance eccezionali, ricavato dalla lavorazione di scarti pre e post consumer, che ha ottenuto la certificazione ufficiale Global Recycled Standard di Textile Exchange, organizzazione no-profit globale che ha il compito di valorizzare l’aspetto sostenibile nella catena del valore tessile.

Una scelta rigorosa in direzione green, che protegge altresì il Made in Italy e punta tutto sulla qualità, capace di mettere in moto un meccanismo virtuoso e rispettoso del pianeta e del consumatore.