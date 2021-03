Ventimiglia: lutto nel mondo del giornalismo: a 47 anni è morta Alessandra Witzel

Ha accusato un malore improvviso ieri sera, venerdì 12 marzo, mentre era nella sua casa al mare e per lei non c'è stato nulla da fare. La salma è stata composta all'ospedale Principessa Grace di Monaco.

Nata come giornalista sportiva, era una delle firme principali del settimanale cuneese "La Bisalta". Da anni curava anche le pagine del quotidiano "Il Giornale del Piemonte e della Liguria" e il sito "VentimigliaBlog".

La ricorda con grande affetto e commozione la direttrice Rosaria Ravasio: "Abbiamo lavorato fianco a fianco per 20 anni, la consideravo il mio delfino e la mia futura sostituta. Era il mio braccio destro sul lavoro, ma era anche un'amica, le volevo bene come una sorella. Era una persona molto pacata ed equilibrata. Io tante volte su certe situazioni perdevo la pazienza e lei mi faceva tornare la calma con un sorriso. Era una persona buona, in 20 anni non l'ho mai sentita parlare male di nessuno. Tra noi c'era un rispetto e una profonda fiducia. Ho perso un pezzo insostituibile nella redazione e nella vita".

Collega stimata, era stata dirigente del Cuneo Calcio Femminile con la presidente Eva Callipo. Abitava a Cuneo. Lascia il papà Gustavo Witzel, noto magistrato di Torino in pensione, la mamma Angela e la sorella Raffaella, avvocato della Sacra Rota. Ancora da stabilire la data dei funerali.