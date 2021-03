Ventimiglia: incendio divampa a Mortola, intervento dei Vigili del Fuoco

Pomeriggio di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco su Ventimiglia. I pompieri hanno operato dalle 16.30 per spegnere le fiamme divampate in zona Mortola. Si tratta di un'area dove spesso negli ultimi anni si sono registrati roghi.

I Vigili del Fuoco hanno lavorato diverse ore per riuscire a spegnere l'incendio. E' stato necessario richiedere anche l'ausilio dell'autobotte partita dalla caserma di Sanremo. Le fiamme hanno interessato una vasta area di vegetazione senza andare ad interessare abitazioni. Per fortuna non si registrano persone intossicate o ferite.