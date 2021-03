Nicchia dei contatori dell'acqua trasformata in ‘bottiglieria’ per bibite alcoliche ed analcoliche, in barba alla raccolta differenziata.

E’ stato scoperto questa mattina, sotto il portico di salita San Bernardo, vicino al mercato di piazza Eroi.

Il luogo è rimasto al buio, nonostante alcune settimana fa la Polizia Locale avesse fatto una segnalazione per la sparizione del punto luce.