Sanremo: incidente all'incrocio con la stazione ferroviaria, uomo portato in ospedale

Incidente nel primo pomeriggio a Sanremo in corso Cavallotti. Stando a una prima ricostruzione pare che un uomo a bordo di uno scooter si sia scontrato con un'auto che stava svoltando in direzione della stazione ferroviaria. L'impatto ha lasciato a terra il conducente del ciclomotore. Nel frattempo è stato richiesto l'intervento dei soccorsi al 118 che ha inviato sul posto il personale sanitario e un equipaggio della Croce Rossa di Sanremo. Il ferito è stato immobilizzato e trasferito all'Ospedale di Imperia per accertamenti.