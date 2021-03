Imperia, controlli della polizia locale nel cuore della movida a Oneglia: sanzionati alcuni giovani senza mascherina

Continuano i controlli della polizia locale di Imperia nei luoghi della movida cittadina. Oggi pomeriggio gli agenti durante un servizio espletato a Oneglia, in piazza Doria dove insistono molte attività di ristorazione, hanno sanzionato diversi giovani che non indossavano o non indossavano correttamente la mascherina.

Nell’ultimo sabato in zona gialla, prima del passaggio quindi in lunedì in arancione della Liguria, il comando della polizia locale ha avviato una serie di attività in modo da sanzionare il mancato rispetto delle norme anti-covid sul fronte degli assembramenti e del cattivo uso dei dispositivi di protezione.

“Il mio plauso va ancora una volta - dice alla nostra testata l’assessore con delega alla polizia locale Antonio Gagliano - all’intero comando e agli agenti che sempre con grande spirito di servizio lavorano sul territorio a tutela della cittadinanza. In questo momento è fondamentale che tutti rispettino le regole e quindi che si proceda nelle verifiche sulle norme anti-contagio”.