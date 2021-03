Diano Marina (IM) dal 22 marzo aperte le iscrizioni al nuovo Centro di Formazione e Scuola di cucina dello chef Giuseppe Colletti

La ristorazione è sicuramente uno dei settori più importanti dell’economia del territorio imperiese, che mostra una sempre più chiara ed evidente vocazione turistica ed enogastronomica. Un settore non statico, ma in evoluzione e trasformazione nella direzione di sperimentare nuove esperienze e di riscoprire il valore del territorio. Per raccogliere questa sfida non è più possibile improvvisare, ma occorrono competenze trasversali del mondo della ristorazione e sviluppare capacità e specializzazione.

Per questo motivo l’apertura di una nuova scuola di cucina in provincia di Imperia rappresenta sicuramente una buona notizia. Ed il golfo Dianese avrà finalmente la possibilità di avere una scuola di cucina alla portata di tutti coloro che vogliono migliorare le proprie competenze.

La scuola avrà come docenti principali la geom. Antonella Cuccaro, che svolgerà tutta la parte formativa della sicurezza sul lavoro, e lo chef Giuseppe Colletti, che metterà a disposizione tutta la sua esperienza e capacità nata e sviluppata sia in Italia che all'estero. I corsi si rivolgeranno sia ad appassionati dell'arte culinaria che a professionisti del settore. Il calendario e gli orari dei corsi saranno comunicati il giorno dell’apertura e prevederanno anche delle lezioni serali.

Rinviata l'inaugurazione prevista per sabato 20 marzo alle ore 16.30 a Diano Marina con la presenza di chef di alto livello provenienti da ogni parte d'Italia e della Liguria

Il centro si trova in via A.S.Novaro n. 5 a Diano Marina (IM) mail: centrodiformazioneosolemio@gmail.com cel.: 375/6790893 tel. 0183/960308