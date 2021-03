Camporosso: si sente male in auto nei pressi del Palabigauda, salvato in extremis dagli operatori della Croce Azzurra Misericordia

Si sente male in auto nei pressi del Palabigauda di Camporosso, l’intervento tempestivo dell’equipe di soccorso della Croce Azzurra Misericordia in stazionamento al presidio vaccinale gli salva la vita.

Questa mattina intorno alle ore 11.00 un uomo di 86 anni in auto con la figlia mentre transitava in direzione Dolceacqua, si è sentito male per un problema cardiocircolatorio perdendo coscienza proprio nei pressi del presidio di vaccinazione di Località Bigauda a Camporosso.

La vicinanza del presidio sanitario è stata determinante per intervenire tempestivamente e stabilizzare il paziente. L’equipe di soccorso della Croce Azzurra Val Nervia, coordinata dal Dr. Stefano Ferlito, Primario del 118 di Imperia presente sul posto, ha infatti praticato celermente le manovre di rianimazione ripristinando le normali funzioni vitali. Il paziente successivamente stabilizzato dal personale medico è stato ricoverato in ospedale a Imperia.

Le operazioni di soccorso si sono svolte nel piazzale adiacente il centro polivalente Giovanni Falcone davanti a centinaia di persone che erano in attesa del proprio turno per effettuare la vaccinazione contro il Covid-19.