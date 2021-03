Campagna di vaccinazione Covid per gli insegnanti, lunghe code e assembramenti alla stazione di Taggia

Lunghe code al centro vaccini Covid della stazione di Taggia, per l'inizio della campagna di vaccinazione degli insegnanti. Oltre 1300 gli appuntamenti in programma oggi su tutta la provincia.

Su Taggia, sono arrivate alcune segnalazioni di persone rimaste in attesa per diverse ore, nei locali pubblici nella stazione, tra il punto di accettazione e gli ambulatori dove viene somministrato il vaccino. Il problema, secondo i presenti, è relativo al mancato rispetto degli orari d'appuntamento stabiliti. "In molti pensavano di presentarsi all'orario concordato per poi essere rapidamente vaccinati ma abbiamo dovuto prendere il numero come al supermercato e così si è creata rapidamente una lunga coda".



Ritardi che hanno portato alla presenza di troppe persone in attesa, quindi in alcuni casi senza che si riuscisse a rispettare le distanze interpersonali, generando assembramenti. Una criticità quella della stazione che ha portato ad una certa preoccupazione tra i presenti che hanno visto in questo problema organizzativo un potenziale rischio per la propria salute.