Addio a Domenico Coccoluto e Manuel Cesarini: messaggio di cordoglio dalla FC Argentina di Taggia

La società FC Argentina ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Domenico Coccoluto, padre dell'allenatore Fabio e per Manuel Cesarini, il calciatore 15enne, morto al termine della lotta contro un grave male.

"Ci uniamo al dolore per la scomparsa di Domenico ed esprimiamo a Fabio e a tutta la sua famiglia le proprie condoglianze. - si legge in una nota diramata dalla FC Argentina - Con il presidente, i dirigenti, i tecnici e i calciatori porgiamo le più sentite condoglianze anche alla famiglia Cesarini per la scomparsa di Manuel e al Ventimiglia Calcio. Ci uniamo al dolore immenso per la perdita di questo giovanissimo calciatore"