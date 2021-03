Chiusura negozi all'arrivo della Milano-Sanremo, la dura critica di Alex Nardini

"Spero trattasi di errore di stampa la comunicazione apparsa in data 11 marzo dove si annuncia la chiusura dei negozi posti all’arrivo della Milano Sanremo. Chiusura insensata se si parla di un attività come la mia – tatuaggi - composta non da clienti visitatori a fare shopping, ma di clienti con appuntamento da settimane... Vorrei aggiungere che tale chiusura dovrebbe essere motivata da seri problemi di ordine o salute pubblica e non semplici iniziative comunali per rincorrere chissà quale motivazione. Infatti non vedo come l’apertura delle attività nei pressi del traguardo, visto le limitazioni alla circolazione pedonale, possano rendere difficoltoso o creare qualsivoglia problema.

In questo periodo di difficoltà non credo possibile che il mio Comune, s’inventi altri argomenti per impedire la normale attività lavorativa, già in crisi per la situazione pandemica, e che aggiunga così altri ostacoli alla vita dei cittadini. Spero in via oggi amichevole, si ripensi ad una simile fesseria, per invece concentrare gli sforzi intellettuali per favorire il lavoro e la felicità delle persone.

Alessandro Nardini".