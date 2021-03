'A Pasqua dona un Uovo o una Colomba', al via campagna del comitato sanremese di Croce Rossa

Prende il via quest’oggi la campagna del comitato sanremese di Croce Rossa Italiana A Pasqua dona un Uovo o una Colomba.

L’iniziativa vede coinvolti al momento sei supermercati cittadini, Carrefour Garibaldi, Bussana e Marconi, e Conad Borgo, Permare e Pietro Agosti.

All’interno dei punti vendita sono stati allestiti dei carrelli dedicati, con tanto di locandina, dove i clienti potranno mettere uova o colombe pasquali che poi Croce Rossa andrà direttamente a distribuire a parrocchie, case famiglia e persone bisognose. In questo modo verrà consentito anche a chi in questo momento si trova in difficoltà economiche, di poter far sorridere i propri figli almeno con un dolce. Questo Carrello Pasquale proseguirà sino a mercoledì 31 marzo, dopodiché uova e colombe verranno ritirate e consegnate ai più bisognosi.