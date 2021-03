Ventimiglia: vaccini AstraZeneca, interviene l'amministrazione per fare chiarezza dopo il sequestro delle dosi

L’amministrazione comunale di Ventimiglia fa chiarezza sul provvedimento dell’Agenzia Italiana del Farmaco in merito all’interdizione del lotto dei vaccini AstraZeneca tra i quali anche quelli somministrati ai frontalieri.



Si esorta a confidare nella scienza in quanto unica strada da percorrere affinché si possa ritornare alla normalità: “Asl1 informa e fa chiarezza a seguito del provvedimento dell’Agenzia Italiana del Farmaco in merito al lotto n.ABV2856 di vaccino AstraZeneca, il cui utilizzo è stato interdetto. Diverse dosi di questo lotto sono state utilizzate nell’ambito della campagna vaccinale nel ponente ligure ma l’azienda sanitaria tende a rassicurare la cittadinanza su eventuali effetti collaterali”.

“Infatti – spiega Marco Mela, Direttore del Dipartimento Prevenzione Struttura Complessa Igiene Pubblica della Asl1 - dall’inizio della somministrazione ad oggi, del lotto sequestrato, su oltre 3.800 somministrazioni a pazienti, non è stato registrato alcun evento avverso os situazioni gravi dal punto di vista sanitario”.

Pertanto non è presente alcuna plausibilità biologica che giustifichi un effetto trombofilico del vaccino. Il lotto dopo il provvedimento dell’Aifa è stato ritirato e la campagna vaccinale proseguirà con altre dosi di vaccino AstraZeneca, ovviamente di altri lotti.



“Si ricorda – conclude il dottor Mela - che il vaccino AstraZeneca ha superato tutte le prove di sicurezza ed è dotato di un’elevata efficacia, nel prevenire la malattia Covid, già dopo dalla prima dose”.