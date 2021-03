Vaccino AstraZeneca e defezione degli insegnanti in provincia di Imperia: al momento una decina i casi

Inizia a delinearsi con più precisione la situazione delle disdette degli insegnanti della provincia di Imperia, collegate al ritiro di un lotto di vaccino AstraZeneca. Sono al momento dieci quelle prese in carico da ASL 1 a fronte di 1.100 prenotazioni in programma, tra i centri di Imperia, Taggia e Camporosso.

Già ieri l'azienda sanitaria attraverso il dottor Marco Mela Direttore del Dipartimento Prevenzione, Struttura Complessa Igiene Pubblica aveva stemperato i toni sull'accaduto: "...del lotto sequestrato, su oltre 3.800 somministrazioni a pazienti, non è stato registrato alcun evento avverso o situazioni gravi dal punto di vista sanitario". Così come lo stesso direttore generale Aifa Nicola Magrini, ieri, aveva precisato che "...è una misura cautelativa. Consente di ispezionare nel dettaglio il lotto, fare esami sulla qualità del prodotto e verificare le circostanze. Allo stesso tempo i dati di tutti i paesi arrivati dall'Ema sono rassicuranti". Infatti, al momento, non c'è un'evidenza scientifica che dimostri un nesso di causalità tra i tre decessi registrati in Italia e il vaccino.