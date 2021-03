Sospeso lotto di vaccino AstraZeneca: ora molti insegnanti in provincia di Imperia non vogliono farsi vaccinare

Dopo le notizie sul lotto di AstraZeneca ritirato, in provincia di Imperia sono numerosi gli insegnanti che in queste ore stanno chiedendo di rinviare l'appuntamento con il vaccino. Si è creata una certa preoccupazione intorno al provvedimento dell’agenzia italiana del farmaco (Aifa) che ha disposto la sospensione immediata di un lotto di vaccino AstraZeneca.

In Liguria, il 9 febbraio scorso, sono state consegnate 6.300 dosi del lotto attenzionato, di cui, 5.500 risultano già somministrate. Sul territorio imperiese, "...del lotto sequestrato, su oltre 3.800 somministrazioni a pazienti, non è stato registrato alcun evento avverso o situazioni gravi dal punto di vista sanitario" - aveva sottolineato ieri il dottor Marco Mela Direttore del Dipartimento Prevenzione, Struttura Complessa Igiene Pubblica della Asl 1. Anche il direttore generale Aifa Nicola Magrini, ieri, aveva precisato che "...è una misura cautelativa. Consente di ispezionare nel dettaglio il lotto, fare esami sulla qualità del prodotto e verificare le circostanze. Allo stesso tempo i dati di tutti i paesi arrivati dall'Ema sono rassicuranti". Al momento, non c'è un'evidenza scientifica che dimostri un nesso di causalità tra i tre decessi registrati in Italia e il vaccino.

Intanto, l'ASL 1 imperiese ha già ricevuto diverse telefonate di personale docente pronto a rinunciare alla vaccinazione con AstraZeneca, in programma in questi giorni. infatti, per domani è attesa la somministrazione di 500 dosi agli insegnanti ma entro fine giornata, l'azienda sanitaria potrebbe essere costretta a rivedere il numero di prenotazioni.

Dal punto di vista della ASL 1 non è cambiato nulla: anche oggi si continua a vaccinare regolarmente sui centri di Camporosso, Taggia e Imperia. E' bastato escludere dalla somministrazione il lotto sospeso e procedere con gli altri, sempre AstraZeneca, in possesso.