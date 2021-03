Anche in provincia di Imperia la LILT promuoverà la "Settimana Nazionale prevenzione oncologica"

Da sabato 13 a domenica 21 marzo anche la LILT, sezione provinciale Imperia - Sanremo, aderirà alla “Settimana Nazionale prevenzione oncologica” (SNPO). Per il 20º anno, scatta la campagna di sensibilizzazione per diffondere la cultura della prevenzione e la necessità di adottare un corretto stile di vita per tenere lontano il cancro.





"A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia molte delle attività che ci hanno contraddistinto negli anni passati non potranno essere svolte. La lotta ai tumori però non si ferma. - sottolineano dalla LILT - Attraverso i testimonial Davide Oldani e Demetrio Albertini, verrà ricordata l’importanza dei corretti stili di vita e delle visite periodiche per tenere lontano il cancro. La tutela della salute passa infatti attraverso le preziose regole della prevenzione primaria: alimentarsi correttamente, praticare attività sportiva, dire no al fumo, limitare l’alcol, esporsi al sole con moderazione".





"In queste ore stiamo distribuendo capillarmente alle farmacie, parafarmacie, ospedali, medici di base, negozi di vendita olio, a uffici comunali e l’Ente Turistico Sanremo gli opuscoli della Settimana Nazionale Prevenzione Oncologica in cui si parla, tra le altre cose, del Simbolo istituzionale della Campagna, l’olio extravergine di oliva 100% italiano di provenienza certificata, oro verde nella dieta Mediterranea. - ricordano - Durante la settimana SNPO sullo schermo gigante all'esterno di Villa Nobel a Sanremo la prevenzione LILT sarà ricordata con immagini dei due testimonial Davide Oldani -chef internazionale- e Demetrio Albertini -ex calciatore serie A, oggi dirigente sportivo-. Numerose informazioni e consigli per il benessere e l’anticipazione diagnostica verranno proposti sul sito www.legatumorisanremo.it, la pagina FB e Instagram dell’associazione".



"Grazie al patrocinio di ANCI, le Città dell'olio, CIA, CONI e FNMCeO si è attivata una sinergia di collaborazione che prenderà il via in questa settimana e continuerà il suo percorso durante l'anno, con manifestazioni ed eventi che, speriamo presto, coinvolgeranno Amministrazioni Comunali, frantoi, aziende agricole, ristoranti. Sono tante le visite che si possono effettuare alla LILT presso la sede di Corso Mombello 49 a Sanremo o presso la Delegazione LILT ai Servizi Medici Hesperia in via Romana 40 a Bordighera e a cui si può accedere con una semplice telefonata allo 0184/1951700" - concludono dalla LILT.