Vallecrosia: Perri chiede consigli comunali in presenza, "Sindaco e giunta, in 5, in una stanza continuano a fare dirette Facebook"

"Alla minoranza continua a essere negata la possibilità di fare commissioni e consigli comunali in presenza ma le dirette Facebook di sindaco e assessori, in cinque in una stanza si continuano a fare".

E' quanto denunciato da Fabio Perri, consigliere comunale di minoranza a Vallecrosia. "Da ormai oltre un anno il presidente del consiglio comunale convoca sempre e tutto in videocall su Zoom. Forse siamo l'unico comune in Italia a continuare con questo sistema che ti limita molto nel ruolo, in quanto risulta difficile poter discutere e confrontarsi specialmente su materie dove serve il consulto, la visione e la spiegazione di documenti e a volte, come l'ultima commissione, tavole di progetto".

Prosegue Perri: "Possiamo capire il primo periodo di pandemia quando tutti facevano queste attività in video ma adesso non possiamo più continuare ad accettare questo sistema. La risposta del sindaco è sempre stata la stessa: le restrizioni e i DPCM non ce lo permettono perché dobbiamo tenere le distanze. Non è così, le attività istituzionali possono continuare. Non è previsto alcun divieto! Allora il sindaco ci può spiegare perché noi in 5 non possiamo fare una commissione di un'ora e invece lui con i suoi assessori può farsi le dirette Facebook di oltre un'ora, a volte addirittura due ore, senza sanificare i locali, direttamente dal comune, in presenza e con cinque persone nella stessa stanza?"