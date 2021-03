Sviluppo produzione agricola in zone montane, soggette a vincoli e svantaggiate. Vice Presidente Piana: “4,8 mln euro dalla misura 13 del PSR”

La Giunta Regionale ha approvato oggi, su proposta del vicepresidente e assessore all’Agricoltura Alessandro Piana, il bando per la presentazione di domande sulla misura 13 del PSR 2014-2020, le 'Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici' per l’annualità 2021.

“Una misura compensativa - spiega il vicepresidente Piana – che incentiva il mantenimento e lo sviluppo della produzione agricola nelle zone montane e svantaggiate della Liguria adeguando la dotazione finanziaria al maggior numero di aziende potenzialmente interessate. Regione Liguria conferma l’attenzione al comparto e dispone di una congrua capienza dal PSR pari a 4 milioni di euro per la misura 13.01 (zone montane) e 800 mila euro per la misura 13.02 (aree soggette a significativi vincoli naturali), con domande da presentare entro il 15 maggio”.

Da quest’anno l’indennità è richiedibile anche per le aziende agricole situate in aree svantaggiate diverse dalle zone montane (28 comuni integralmente e 8 comuni parzialmente).



Maggiori informazioni si trovano sul sito web regionale www.agriligurianet.it e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.