Regione: l'annuncio del Consigliere regionale Riolfo “Sospeso il vincolo delle presenze per il rinnovo delle concessioni"

“Sospeso il vincolo delle presenze per il rinnovo delle concessioni. La delibera approvata oggi da Regione Liguria consente ai Comuni di considerare ‘giustificate’ le assenze effettuate nei mercati e nelle fiere dagli esercenti di attività legate al commercio ambulante, che quindi non saranno conteggiabili ai fini della decadenza all’autorizzazione a partire dal 31 gennaio e fino a fine emergenza Covid”.

Lo ha detto oggi il consigliere regionale della Lega, la ventimigliese Mabel Riolfo, che prosegue: “Si tratta di un concreto sostegno alla categoria degli ambulanti, che anche sul nostro territorio sono particolarmente colpiti da limitazioni agli spostamenti e normative adottate per contenere la diffusione del coronavirus. Ringrazio in particolare l’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti perché con questo provvedimento di salvaguardia delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio, abbiamo evitato che gli operatori del commercio su aree pubbliche venissero ancor più penalizzati in questa difficile situazione”.