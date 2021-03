Prosegue il botta e risposta su Università di Imperia e Riviera Trasporti: il PD risponde a Berrino e Scajola

“La replica degli assessori regionali Scajola e Berrino in merito ai nostri rilievi sull’Università di Imperia e Riviera Trasporti per il mancato rispetto degli impegni presi da Regione Liguria ci lascia attoniti, ma non ci stupisce”.

Continua il botta (QUI) e risposta (QUI) su due temi importanti per la nostra provincia, tra la segreteria imperiese del PD e i due Assessori, nel quale oggi si è anche inserito il Presidente della Provincia (QUI). “In ordine all’Università – prosegue il Partito Democratico - sul mancato acquisto degli immobili del Polo Imperiese da parte della Regione, Marco Scajola, palesando preoccupanti vuoti di memoria, con la sua esilarante arrampicata sugli specchi dimostra ancora una volta di non aver mai studiato la questione o, ancora peggio, di non averla per nulla compresa. Tirare in ballo il nuovo valente Rettore dell’Università, la Corte dei Conti e la Provincia pare, da parte di Scajola, l’ennesimo tentativo di sviare l’attenzione dal fatto che la Giunta Toti non mantiene gli impegni assunti. Eppure con solenni proclami del 19 gennaio 2018, Toti e Scajola annunciavano che ‘su Imperia sono stati accantonati 3 milioni (sul Fondo Strategico Regionale) in attesa della verifica della fattibilità dell’acquisto degli edifici della sede universitaria di Imperia’. E, subito dopo l’11 maggio, a seguito della giunta itinerante pre elettorale , tenutasi in pompa magna nella sede della Provincia di Imperia, Ente certo che Toti mantenesse l’impegno e Scajola avesse approfondito, la Regione dichiarava: ‘Deciso l’acquisto, su proposta dell’assessore Cavo, del polo universitario di Imperia di proprietà della Provincia’. Questo accadeva tre anni fa, poi il nulla assoluto, un vuoto cosmico confermato oggi dalle scricchiolanti dichiarazioni di Scajola, il quale evidentemente quando si parla di Università va in palese difficoltà”.

“La verità ci pare un’altra – va avanti il PD - tirare fuori alla bisogna sui temi più disparati lo specchietto per le allodole di danari del Fondo strategico è diventata un’ingannevole prassi che ricorda i giochi degli imbonitori nelle antiche fiere paesane, con un Marco Scajola nel ruolo di un novello ‘frate Cipolla di Sordiana memoria’. Per l’ennesima volta gli assessori Scajola e Berrino, di fronte a domande precise , rispondono con comunicati inconsistenti, nel perfetto stile della scuola dialettica del conte Raffaello Mascetti. Non avendo argomentazioni o soluzioni, parlano di generici impegni che la Regione avrebbe preso, ma non fanno riferimento ad un solo atto concreto, ad una delibera o una determina. Inoltre, per nascondere il nulla, cercano di addossare ad altri colpe che sono esclusive della parte politica in cui militano. Per questo è il Partito Democratico che ringrazia i due assessori, amici o camerati che siano, per l’occasione concessa di precisare alcune questioni. Intanto la Corte dei Conti è una istituzione di rilevanza costituzionale, c’è sempre stata, ed è presente anche nel momento in cui si fanno le promesse; per cui o si mente sapendo di mentire, o si è improvvidi, oppure non si conosce l’ordinamento amministrativo e contabile pubblico. Scelgano loro da che parte vogliono stare”.

“Continuando, la situazione di dissesto della Provincia di Imperia non è certo da imputare alla riforma Del Rio ma alle allegre e spregiudicate amministrazioni di Giuliano e Sappa, con le loro spese per riempire gli uffici di dirigenti, per comprare ville e palazzi e per costituire inutili società partecipate, in cui collocare amici e conoscenti, che hanno spolpato il bilancio dell’Ente. E a proposito di società partecipate, e nello specifico di quella più importante ossia la Riviera Trasporti spa, anche le pietre sanno che la grave situazione di indebitamento, in cui la stessa si è trovata, è stata determinata dalle infauste gestioni di amministratori, organici politicamente al centro destra, nominati dalle giunte di centro destra della Provincia. Non c’è pertanto alcun bisogno di chiedere conferme agli attuali amministratori, che invece hanno lavorato per risanare quei bilanci spaventosi ereditati dalle precedenti gestioni”.

“Di tutto ciò – termina il PD provinciale - ovviamente il Presidente Toti non è responsabile, e forse non lo sono neanche l’assessore Scajola e l’assessore Berrino, forse, perché hanno vissuto da protagonisti quella stagione; per questo li invitiamo caldamente a stare sul pezzo senza provare a rimescolare le carte, ma ad impegnarsi nel dare delle risposte concrete ai bisogni del loro territorio, abbandonando il solito cliché di fare promesse, non mantenerle e poi, a distanza di anni, dare la colpa agli altri e raccontare un’altra verità, convinti che, come nelle antiche fiere di paese, ci siano ancora dei gonzi che ci cascano”.