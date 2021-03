Marketing Territoriale: al via protocollo d’intesa tra Regione Liguria e Sistema Camerale. Vice Presidente Piana: “Sinergia importante”

“Via libera al protocollo d’intesa tra Regione Liguria e Sistema Camerale per la partecipazione a manifestazioni fieristiche e per l’organizzazione congiunta di azioni e servizi inerenti alla valorizzazione delle produzioni agricole, ittiche e agroalimentari della Liguria”. Lo afferma Alessandro Piana, vicepresidente e assessore all’Agricoltura, Pesca, Marketing e Promozione Territoriale di Regione Liguria, a seguito dell’approvazione in Giunta del piano per la programmazione integrata di valorizzazione del comparto primario.

“Si tratta di una sinergia importante – aggiunge Piana - suffragata dalle opportune disponibilità finanziarie, vista la comunanza di finalità nel rafforzare eccellenze, tradizioni e valori che contraddistinguono la nostra regione. I soggetti attuatori sono, oltre a Regione Liguria, la Camera di Commercio di Genova e la Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona. Per il coordinamento operativo è previsto un Comitato di Pilotaggio composto da un dirigente di Regione Liguria e un rappresentante per ciascuna delle due Camere di Commercio”.