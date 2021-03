Antonino Consiglio (FdI): “Pieno sostegno e totale solidarietà a tutte le categorie colpite dalle misure ristrettive anti-covid”

Da Fratelli d'Italia di Sanremo, attraverso il portavoce Antonino Consiglio, arriva pieno sostegno e totale solidarietà a tutte quelle categorie messe in ginocchio dalle misure restrittive imposte dai vari decreti ministeriali che, prima col governo Conte e ora col governo Draghi, si sono succeduti da inizio emergenza epidemiologica.

"Troppe categorie – dichiara Consiglio - stanno pagando un prezzo esageratamente alto a causa delle continue restrizioni (penso ad esempio alle spese di adeguamento alle misure di sicurezza, o alle limitazioni negli orari di apertura o peggio alla totale chiusura) imposte dal governo: negozianti, ambulanti, ristoratori e somministratori di cibi e bevande, gestori di palestre e piscine, operatori del settore della cultura e dello spettacolo, tutte le partite iva hanno fatto, e continuano a fare, enormi sacrifici per garantire le aperture, laddove permesse, e un servizio a norme di legge. Purtroppo questi sacrifici solo in minima parte, o addirittura per nulla, vengono ripagati dal Governo e laddove siano stati stanziati dei ristori questi sono del tutto inadeguati ed insufficienti. Il risultato è che per molti l’unica prospettiva è quella del fallimento o della chiusura totale, con un danno per tutta l’economia, non solo del nostro territorio ma dell’intero Paese".

"Fratelli d’Italia - prosegue - da sempre è al fianco di queste categorie, denunciando sia a livello locale che nazionale l’incapacità del Governo di gestire gli effetti devastanti di questa pandemia sul sistema sanitario ed economico, ma anche proponendo soluzioni che potrebbero in qualche modo venire incontro alle loro esigenze. Basti pensare ai due emendamenti presentati recentemente alla Camera in cui si chiedeva la riapertura in zona gialla di palestre e piscine e la riapertura serale, sempre in zona gialla, delle attività di ristorazione: entrambi gli emendamenti, purtroppo, sono stati bocciati dai partiti maggioranza, con Lega e Forza Italia che si sono astenuti".

"Il nostro Partito - conclude Consiglio – in coerenza con la linea politica che l’ha caratterizzato fin dall’inizio di questa pandemia, continuerà, anche a livello locale, a sostenere e dare voce alle istanze di tutte queste categorie che sono ormai allo stremo e che, per questo, meritano più ascolto e sicuramente risposte più concrete".