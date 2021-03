Scatta il concorso social dell'Archivio di Stato di Imperia, ecco come partecipare su Instagram e Facebook

L'Archivio di Stato di Imperia promuove, su Facebook e Instagram, un concorso fotografico dal titolo "Ti 'porto' via con me". Il contest ha per tema l'identità portuale di Imperia, intesa in tutte le sue sfaccettature, da quella mercantile, forse la connotazione più naturale, a quella turistica e sociale.



"La dualità di Imperia, nata dall'unione di più comuni e soprattutto da quelli di Oneglia e Porto Maurizio, si esprime pienamente nel mare, anello di congiunzione tra le due realtà. - spiegano dall'Archivio di Stato - Una selezione di documenti, pubblicati nella giornata di domenica 14 sui due profili social, farà da traino all'evento e sarà occhio del passato e stimolo per lo sguardo del presente".



Per partecipare basterà far pervenire gli scatti attraverso le funzioni di messaggistica privata di Instagram e Facebook, attraverso Instagram Direct per IG e Messenger per FB. "Per una settimana, da venerdì 12, giorno del lancio del concorso, fino a giovedì 18 compreso, sarà possibile inoltrare le foto, anche di repertorio, con la tecnica e il formato preferiti, fino a un massimo di due scatti a utente. - aggiungono - A partire da venerdì 19, e per tutti i venerdì successivi, fino ad esaurimento foto, saranno pubblicati gli scatti pervenuti, in blocchi di massimo 10 immagini a settimana, all'interno di album sulla pagina FB e all'interno di post e storie in evidenza su quella IG".



"Ogni settimana sarà possibile esprimere la propria preferenza interagendo con gli album, i post e le storie create appositamente per il concorso. - concludono dall'Archivio - Si potranno postare le foto, e promuovere l'iniziativa, sui propri profili, non dimenticando di taggare @archiviodistatodiimperia. Le foto più votate di ogni singolo blocco alla fine si sfideranno in un ultimo duello di like. Lo scatto vincitore diventerà, per un mese, l’immagine guida del sito istituzionale dell'archivio che a breve rinnoverà la sua veste grafica".