Sanremo: scomparsa di Domenico 'Mingo' Deveronico, il ricordo dell'Anioc e di Roberto Pecchinino

“Quando l'amico Sandro Deveronico, mi ha chiamato nel pomeriggio del 4 marzo per informarmi che suo padre Domenico, da tutti conosciuto con il soprannome di ‘Mingo’, era morto in quella stessa mattina, il mio dolore è stato molto grande, e la mia espressione immediata ‘Nooooo... anche lui ci ha lasciato’, significava per me l'ennesima sofferenza per l'annuncio che mi veniva dato per la morte di una persona cara, che a causa della pandemia o per altri motivi di salute, la sua vita terrena era terminata, per raggiungere la Casa del Padre. Uno stillicidio quasi continuo, che non avrei mai immaginato, potessi assistere e di conseguenza subire, senza poter stringere la mano o dare ancora un ultimo abbraccio, alle persone che ho avuto il privilegio di conoscere e che mi avevano concesso loro amicizia”.

Inizia così il ricordo di Domenico Deveronico, del Delegato Provinciale e Comunale dell'A.N.I.O.C., Roberto Pecchinino. "Ricordo Domenico (Mingo) Deveronico, classe 1933, quando con grande soddisfazione ricevette il 30 aprile 1998 la ‘Stella al Merito del Lavoro’ con il grado di ‘Maestro del Lavoro’, per il suo impegno, per la sua buona condotta morale e laboriosità come lavoratore e dipendente per oltre venticinque anni del Casinò Municipale di Sanremo, terminando il suo lavoro prima della meritata pensione con l'incarico di Ispettore. A seguito della sua Onorificenza – termina Pecchinino - si era iscritto alla nostra Associazione, di lui ricordo la grande stima che ci univa reciprocamente e la sua solerzia per essere sempre stato il primo tra tutti i soci, nel versare la quota annuale e nell'essere stato di esempio nel collaborare alle iniziative dell'associazione. Almeno una volta alla settima, passava a trovarmi in ufficio per salutarmi, e lo faceva sempre con grande discrezione perchè non voleva interrompermi sul lavoro. Carissimo Mingo, le tue visite erano sempre molto gradite... adesso mi mancheranno i tuoi passaggi e le belle discussioni sulla nostra Associazione. Grazie ‘Mingo’, ti ricorderemo sempre con affetto".

(Nelle foto un omaggio a ‘Mingo’ quando era al CAR di Pesaro, a Pisa come "marconista", in compagnia dei cani dobermann del figlio Sandro, in alcune conviviali ANIOC, e quando con il Cav.Uff. Gaetano Rodolfi ‘Stukas’ eravamo andati in visita sul promontorio di Capo Mele, tra Alassio e Diano Marina, alla stazione meteo, ed eravamo stati ricevuti dal Comandante della 115ª Squadriglia Radar Remota dell'Aeronautica Militare, Sito del Quirinale con l'indicazione di Deveronico insignito della Stella al Merito del Lavoro)