Sanremo: furto di energia elettrica nella Pigna con un lavoro 'a regola d'arte', 40enne denunciata (Foto)

Ruba corrente elettrica, facendosi collegare l’impianto di casa con una scatola di derivazione dell’illuminazione pubblica, ma non fa i conti con i controlli dei tecnici Amaie, che svolgono periodiche verifiche, atte a evitare situazioni di questo genere.

E’ accaduto nella Pigna, il centro storico di Sanremo, ma l’affittuaria dell’appartamento ha fatto fare le cose per bene, probabilmente rivolgendosi a un elettricista ‘amico’, senza cavi penzolanti che ogni tanto vengono scoperti dalle forze dell’ordine. Il lavoro è stato infatti fatto a regola d’arte ed il cavo era stato collegato ad una scatola di derivazione, portando la corrente in casa, ovviamente evitando i problemi di accensione e spegnimento dell’illuminazione.

Una volta scoperto il ‘trucco’, i tecnici Amaie hanno avvertito gli agenti della Polizia Municipale sanremese che, intervenuti, hanno scoperto che le luci, il forno, la stufa elettrica e quant’altro all’interno dell’appartamento, erano alimentate con la corrente del Comune.

La donna, una 40enne, è affittuaria dell’alloggio e, una volta scoperta e interrogata dalla Municipale, non ha voluto rivelare chi le avesse fatto il lavoro. Avendone tratto vantaggio dal lavoro (anche l’autore ha comunque commesso un reato) verrà denunciata per furto aggravato.

Da Amaie e dalla Municipale confermano che i controlli di questo genere proseguiranno e, anche lavori ‘a regola d’arte’ come questo potranno essere scoperti in futuro, per evitare furti di corrente elettrica alla comunità.