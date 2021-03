Imperia: 29enne con marijuana, hashish cocaina e armi in casa, arrestato dalla Polizia (Foto)

Gli agenti della Questura di Imperia hanno arrestato, mercoledì scorso, un 29enne del capoluogo, B.M., che era in possesso di un considerevole quantitativo di droga.

L’operazione degli agenti si è svolta nei normali controlli che vengono svolti sul territorio. Hanno perquisito l’abitazione dell’uomo, trovando oltre 280 grammi di marijuana, 600 di hashish e circa 35 di cocaina. La ricerca degli agenti ha anche portato alla luce materiale per il confezionamento, bilancini di precisione e più di 3.900 euro di contante. Trovato anche un arsenale di armi bianche: due manganelli telescopici, un nunchaku, tre machete, due stelle ninja e nove tra coltelli e pugnali di diverse dimensioni.

Vista la droga, l’attrezzatura per la pesatura ed il confezionamento e il denaro, ha portato all’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio e, quindi, il 29enne è stato arrestato ma anche denunciato, in stato di libertà, per detenzione abusiva di armi. Dopo la convalida dell’arresto, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.