Conferme da Roma: Pasqua e Pasquetta in zona 'rossa' per tutta Italia, il Governo blinda le vacanze

Verrà approvato oggi, dal Consiglio dei ministri, il Decreto anti Covid, che sarà in vigore dal 15 marzo al 6 aprile con misure più restrittive rispetto a quelle attuali. Tra queste il cambiamento di alcune zone, con la Liguria che quasi certamente sarà arancione mente vivremo la Pasqua in ‘lockdown’.

Secondo le indiscrezioni, infatti, il Governo intende ‘blindare’ le vacanze, con tutto il Paese dovrebbe andare in ‘rosso’ il 3, 4 e 5 aprile. Al momento l’Rt nazionale è a quota con la soglia dei 250 casi per 100mila abitanti che è molto vicina.

Ieri sono arrivate le prime mezze conferme del Governatore Toti, con l'indice di contagio della Liguria che è a 1,08 e con l’occupazione dei posti letto, su base regionale, che è al 43,8% per la media intensità e del 26,8% per le terapie intensive. Purtroppo è in aumento l'incidenza della 'variante inglese', che sta incidendo per il 50% sui casi della nostra regione e, quasi sicuramente, è stata portata in Italia al confine di Ventimigliese, con i problemi ben noti nella nostra provincia.