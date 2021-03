Ventimiglia: canoni del mercato a peso d'oro, monta la protesta degli ambulanti sotto il Comune (Foto e Video)

Gli operatori del mercato ambulante di Ventimiglia chiedono equità. Nella città di confine pagano il canone di locazione più caro d'Italia: 76 euro al metro quadro. Per farsi un'idea basti pensare che a Sanremo se ne pagano 33, a Imperia 28 e a Bordighera 27. Una tariffa che pesa come un macigno specie in un periodo nero per gli affari, con il blocco degli accessi dalla Francia che ha letteralmente tagliato le gambe al commercio ambulante di zona.

Gaetano Scullino, sindaco di Ventimiglia

Fabrizio Sorgi (FIVA Confcommercio)

Giuseppe Piccolo (ANVA Confesercenti)

Così questa mattina, giorno di mercato a Ventimiglia, gli operatori hanno deciso di protestare per chiedere al Comune di abbassare la tariffa e di adeguarla al resto d'Italia e della provincia. Il sit-in è stato organizzato proprio davanti al Municipio con l'intenzione di chiedere un incontro al sindaco Gaetano Scullino.

Una delegazione degli ambulanti incontrerà il primo cittadino per trovare un accordo, mentre il mercato odierno non si terrà in segno di protesta.

Le interviste