Sanremo: calo del 50% per gli incassi degli alberghi al Festival ma gli operatori confermano "Andava fatto e ci ha dato una boccata d'ossigeno"

Nella media, per gli alberghi di Sanremo per il Festival della Canzone, il calo rispetto all’anno scorso è quantificabile intorno al 50%, ma ce ne sono stati alcuni che hanno lavorato normalmente, sui numeri dello scorso anno.

“Alcuni alberghi in periferia – ha detto il presidente di Federalberghi Sanremo, Silvio Di Michele – non hanno nemmeno aperto e, quindi, hanno inciso nella riduzione delle presenze, dovuta soprattutto al netto calo di quelle degli addetti ai lavori e giornalisti, oltre ovviamente anche ai turisti che sono stati costretti a disertare la settimana festivaliera”.

Ma i gestori delle strutture ricettive sono tutti d’accordo sul fatto che il Festival si dovesse comunque fare: “Siamo comunque tutti d’accordo su questo – prosegue – sicuramente per l’importanza mediatica del Festival ma anche perché, per noi albergatori è stata una boccata d’ossigeno e siamo sinceramente dispiaciuti per il fatto che non ci sia stata per le altre categorie del commercio, in particolare per quelle del ‘food & beverage’. Anche perché il dopo è nuovamente caduto nel baratro, ma quella settimana forse ci aiuterà ad arrivare alla ripresa del lavoro, che non sarà prima dell’estate, visti i ‘chiari di luna’ che prospettano dal Governo”.

Qualche piccolo incasso arriverà negli alberghi per la ‘Milano-Sanremo’ e per il Rally che dovrebbe svolgersi a inizio aprile: “Non sarà molto – ha detto in merito Di Michele – ma è sempre qualcosa, tenuto conto che non potremo contare sulla Pasqua e non sappiamo nulla in relazione ai ponti. Anche in chiave rally potremo contare solo su partecipanti e addetti ai lavori perché, ovviamente, con il divieto di spettatori sul percorso, non ci saranno appassionati al seguito. Le prenotazioni ci sono già per la gara e potranno essere tre giorni discreti per le strutture”.

Le aziende sanremesi, pur ‘boccheggiando’ e dopo il poco respiro avuto con il Festival, ce la faranno ad arrivare ai mesi estivi? “Speriamo di si – termina Di Michele – anche se stiamo attendendo notizie certe sui ristori. Le aliquote che vogliono applicare sul fatturato o meno non sono note. Ma il danno che abbiamo subito in questo ultimo anno è davvero grande. Ci auguriamo che venga preso in considerazione l’anno pandemico, tra inizio marzo 2020 e oggi e non i primi mesi dell’anno scorso. Solo in questo modo si potranno avere ristori corretti. Ora ci auguriamo davvero di poter uscire a breve da questa situazione di empasse e tornare a lavorare senza problemi, altrimenti il futuro del turismo sanremese e non solo è appeso a un filo”.