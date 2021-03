Agenzie di viaggio chiedono un rimborso per il 'Club All Season' ma non ottengono risposte dalla Regione

Un nostro lettore, Alessandro Pioli titolare di una agenzia di viaggi, ci ha scritto per segnalare un disservizio riscontrato da parte dell’Agenzia Regionale ‘InLiguria’ e dell’Assessorato del Turismo della nostra Regione:

“Diverse agenzie di viaggio, tra le quali la nostra, l’anno scorso avevano pagato una quota di affiliazione annuale denominato ‘Club All Season’ di 366 euro, che consentiva di partecipare a fiere nazionali ed internazionali all’interno dello stand della Regione Liguria ad un prezzo più basso di quanto richiesto normalmente. Questa sorta di affiliazione non è stata usufruita da nessuna agenzia in quanto le fiere del settore sono state annullate sia nell’anno 2020 che nell’anno 2021. Quest’anno sono state organizzate alcune fiere in forma digitale (come fatto presente anche dal vostro giornale), tra le quali la Itb di Berlino alla quale la Regione Liguria era presente: non è la stessa cosa non avere un contatto di persona e i ritorni sono ben diversi anche per il fatto che per diversi mesi avremo il divieto di spostamento addirittura tra regioni dello stesso Stato. Le richieste di rimborso sia all’agenzia Regionale che all’Assessorato al Turismo non hanno sortito alcun effetto, in molti casi non ci è stata data risposta, in altri ci è stato comunicato che non era previsto: ma perché devo pagare per un servizio che non è stato utilizzato? In questo periodo in cui i fatturati delle agenzie di viaggio e dei tour operator sono diminuiti tra il 90 e il 100% non vi era la disponibilità economica per ridare indietro questi soldi? Parliamo di circa 4.000 euro che una Regione come la Liguria non ha certo problemi a trovare. I continui limiti agli spostamenti che durano ormai da più di un anno stanno mettendo tutti in ginocchio e chi ci governa non ci aiuta e non ha trovato ancora la soluzione. Gli aiuti, promessi dal Governo e dalla Regione, continuano a non arrivare. La Regione Liguria aveva promesso, tramite comunicato stampa, un contributo il 14 dicembre scorso. Ad oggi, a tre mesi dalla promessa, nulla è arrivato”.