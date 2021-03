Coronavirus: aumenta nuovamente il tasso di positività in Liguria (8,75%), sono 64 i nuovi contagi in provincia di Imperia

Numeri in aumento, almeno per quanto riguarda la Liguria, per la giornata odierna in tema Covid. Sono infatti 405 i nuovi positivi in Regione, a fronte di 4.625 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 3.079 antigenici rapidi), uno ogni 11,42 pari al 8,75%.

Stazionari i nuovi positivi nella nostra provincia, che salgono lievemente ed oggi sono stati 64, rispetto agli 81 a Savona, 184 a Genova e 73 a Spezia. Lieve calo tra i ricoverati e i pazienti in terapia intensiva nell'imperiese. Sono 5 i morti segnalati oggi, che riguardano il periodo compreso tra fine gennaio e e ieri. Nessuno nella nostra provincia.

Questo il dettaglio degli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 973.407 (+4.625)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 132.727 (+3.079)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 81.610 (+405)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.292 (+55)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.069 (+3)

Savona 1.042 (-28)

La Spezia 857 (+31)

Genova 3.011 (+47)

Residenti Fuori Regione/Estero 129 (+3)

Altro/In Fase Di Verifica 184 (-1)

Totale 6.292 (+55)

Ospedalizzati 578 (-15); 64 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 - 112 (-6); 11 (-3) in terapia intensiva

Asl 2 - 103 (-4); 13 (+2) in terapia intensiva

San Martino - 122 (-7); 19 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 49 (+3); 4 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 4 (-2); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 73 (+2); 4 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (-); 7 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 70 (-1); 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare : 5.482 (+60)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 71.607 (+345)

Deceduti : 3.711 (+5)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 1.852 (-71)

Asl 2 - 1.355 (+111)

Asl 3 - 1.947 (+106)

Asl 4 - 507 (+65)

Asl 5 - 800 (-66)

Totale - 6.461 (+145)