Taggia è tornata a celebrare la Madonna Miracolosa: festeggiamenti in forma ridotta (foto e video)

La celebrazione della Festa Patronale a Taggia si è svolta in forma ridotta rispetto ai canonici festeggiamenti. Dopo il rosario c'è stata la Santa Messa alla presenza del Vescovo Mons. Antonio Suetta. Per rispettare le misure anti contagio non si è potuta svolgere la tradizionale processione. La statua della Madonna è stata portata fino sulla porta della Chiesa per onorare il voto.

Un momento della celebrazione odierna: l'inno alla Madonna Miracolosa