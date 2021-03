Sabato 20 marzo la Milano-Sanremo: ecco tutte le ordinanze previste in città e sul percorso

Serie di ordinanze e divieti, come sempre, in occasione della ‘Milano-Sanremo’ di sabato 20 marzo. Sarà modificata la circolazione stradale e saranno instaurati alcuni divieti di sosta.

In particolare in corso Mombello superiore (lato ponente) e (lato levante - corsia di ponente) è previsto il divieto di transito e sosta, dalle 8 del 17 alle 11 del 21 marzo e comunque fino a completo smontaggio delle strutture. Corso Mombello superiore (lato corsia levante) sarà transitabile soltanto con direzione mare-monti mentre sarà vietato il transito dalle 12 del 19 alle 11 del 21 marzo (e comunque fino a completo smontaggio delle strutture).

Per quanto riguarda corso Mombello inferiore (carreggiata a ponente) previsto il divieto di transito dalle 12 del 19 alle 23 del 20 marzo, con le aree riservate alle strutture e ai mezzi necessari per l’allestimento dell’arrivo della corsa. I titolari di posti auto nelle zone sono derogati al divieto di transito sino alle 23 del 20 marzo.

Verrà instaurato il senso unico di marcia, in direzione monti, in via Feraldi, dalle 8 del 17 alle 12 del 19 marzo, con divieto di transito dalle 12 del 19 alle 11 del giorno 21 marzo (e comunque fino a completo smontaggio delle strutture). Sul lungomare Calvino (lato mare) sarà previsto il divieto di transito e sosta (con rimozione forzata) dalle 22 del 19 alle 21 del 20 marzo. In via Roma divieto di sosta (con rimozione forzata), dalle 8 del 19 alle 23 del 20 marzo (fino a termine smontaggio strutture). Divieto di sosta anche in via Gran Torino (lato mare - area di Pian di Poma) dalle 8 del 19 alle 21 del 20 marzo.

E’ previsto il divieto di transito in via Roma, comprese le traverse che dovranno essere transennate per ragioni di sicurezza fino a che non sia possibile ripristinare il traffico dopo l’arrivo della gara, dall’una di notte alle 23 e comunque fino a termine smontaggio strutture. I percorsi alternativi:

- i veicoli provenienti da ponente e diretti a levante potranno transitare in via Nino Bixio;

- i veicoli provenienti da levante e diretti a ponente potranno transitare sulla zona portuale (da Sottopasso Croce Rossa a Piazzale Carlo Dapporto).

Previsto il divieto di sosta (con rimozione forzata) in corso Imperatrice (da Hotel Lolli a ingresso Hotel Royal) e largo Nuvoloni dalle 6 alle 24. Il capolinea dei servizi pubblici di linea, dalle 10 del 20 marzo fino al ripristino delle corse regolari, i servizi pubblici di linea da e per Ventimiglia faranno capolinea su Corso Imperatrice con deroga ad effettuare la svolta a sinistra su largo Nuvoloni. Sul piazzale Carlo Dapporto divieto di sosta (con rimozione forzata) dalle 6 alle 20. La carreggiata a monte del Lungomare Calvino viene utilizzata come strada di scorrimento e di emergenza.

Fino al normale ripristino della circolazione ordinaria è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli, dalle 6 alle 18, su ambo i lati in: via Duca d'Aosta, via Grossi Bianchi, parte iniziale di via Firenze, piazza Libertà, via Val d'Olivi, corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo (escluso il tratto da Via Fratti a Via Ruffini), via Nino Bixio, via Gioberti, via Carli Inferiore e giardini Vittorio Veneto.

Prevista la sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie di veicoli dalle 13 a fine ed avvenuto transito della corsa:

- su lungomare Italo Calvino (carreggiata a monte);

- su via Nino Bixio comprese le traverse che si immettono sulla via. Dalle 13 a fine manifestazione è consentito il transito da levante a ponente ai veicoli al seguito della corsa muniti dello speciale contrassegno di riconoscimento. Dalle 15 alle 17, e comunque fino a che non sia possibile ripristinare il traffico dopo l’arrivo della gara, su: corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo, sulle traverse nel punto in cui esse si immettono su corso Cavallotti, rondò Garibaldi, via Fiume e corso Orazio Raimondo.

La sospensione temporanea della circolazione per tutte le categorie di utenti, dalle 14 a fine corsa del 20 marzo (e comunque fino ad avvenuto transito della corsa ciclistica), nei tratti di via Duca d'Aosta, piazza Libertà, via Grossi Bianchi e via Val d'Olivi della frazione di Poggio e su tutte le traverse che vi si immettono.

(Sotto le ordinanze scaricabili)