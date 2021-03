Ginnastica: ottimi risultati nel fine settimana a Quiliano per le atlete della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Si è svolta nello scorso weekend, al Palazzetto dello Sport di Quiliano a Savona, la seconda prova del campionato regionale individuale di ginnastica ritmica del settore silver.

Nonostante la suddivisione della Liguria su tre zone tecniche, la gara di Quiliano ha registrato oltre 220 iscritti (circa 600 atleti in totale) con le ginnaste che hanno eseguito due attrezzi e con la sola classifica assoluta. La ginnastica, ed i numeri lo dimostrano, nonostante le restrizioni e i protocolli ‘rigidi’ da rispettare, sta riprendendo con fatica e tanto entusiasmo, lo svolgimento del calendario agonistico nazionale.

La seconda prova, che vedeva ben 22 ginnaste della ‘Riviera dei Fiori’ in pedana, ha decisamente visto migliorare le performance delle nostre giovani atlete, con punteggi di rilievo e podi incoraggianti che hanno soddisfatto i tecnici Daniela Breggion, Monia Stabile, Alice Frascarelli, Andrea Vittoria Rosso , Vittoria Arieta e Lorenza Frascarelli impegnata in una lunga due giorni di giuria. Per il livello LC, ottimo argento nelle allieve 4 per Matilde Marsiglia, con al 4° posto Vittoria Cavallero a soli 0,10 centesimi di punto dal podio. Nelle allieve 3, 6° posto per Greta Parente, 4ª nelle junior Giorgia Trosso e nelle ‘senior 1’ 7ª Serena Bazzoli, 9ª Giorgia Piatti e 10ª Sara Sofia.

Per il livello LB un buon bronzo conquistato da Angelica Pavan nelle allieve 3 con le compagne di squadra Laura Garibaldi 5ª, Anna Ferraro 11ª e Iaria Alice Cloe 12ª. Nelle allieve 2 bene Virginia Cukay e Marie Panizzi (con lo stesso punteggio) e 11ª Alicia Alonso Perez. Nelle allieve 4, 6ª Marta Scipione, 8ª Anna Farina e nelle junior 10ª Giulia Rizzuti. Infine nel livello LA altro bronzo per Arianna Agnese junior, nella categoria allieve 3, 12ª Micol Colucci seguita da Alice Simonetti e Chloe Immordino. Infine, nelle allieve 4, 11a Asia Pegoraro.

Nel prossimo fine settimana sarà la volta di due importanti appuntamenti ‘Gold’, con l’esordio nella serie C nazionale di ginnastica ritmica (Torino), con le ginnaste ponentine: Giulia Carrera, Giorgia Valastro, Eleonora Oggero ed Alice Frascarelli che avranno il compito di rappresentare la sezione in quello che è l’evento con il livello tecnico più elevato per il nostro sodalizio. Per il trampolino sarà Alessia Saccoccia ad esordire nella prima Prova del campionato nazionale individuale (Milano).

Il ‘lavoro’ per lo staff tecnico certo non manca in questo periodo della stagione che ci vedrà protagonisti anche nell’artistica femminile il 21 marzo a Genova e nel ‘Teamgym’ a fine mese ad Imperia organizzazione dell’evento affidata alla ‘Ginnastica Riviera dei Fiori’ e ‘Ginnastica Imperia’ con la ZT 1 con Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta e Lombardia.