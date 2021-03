Coronavirus: cresce il tasso di positività in Liguria (6,74%) e calano i nuovi contagiati (52) in provincia

Lieve aumento del tasso di positività, quest’oggi nella nostra regione e calo dei nuovi positivi nella provincia di Imperia. Sono infatti 342 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.071 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre ai 2.874 antigenici rapidi), uno ogni 14,82 pari al 6,74%.

In provincia sono 52 i nuovi positivi, rispetto ai 47 del savonese, ai 161 di Genova e 79 di Spezia. Praticamente stazionari i ricoverati in ospedale, dove invece aumentano quelli in terapia intensiva. Sono 8 i morti segnalati oggi, che riguardano il periodo compreso tra fine gennaio e e ieri.

Questo il dettaglio degli altri dati:

Tamponi processati con test molecolare: 968.782 (+5.071)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 129.648 (+2.874)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 81.205 (+342)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.237 (-14)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.066 (-35)

Savona 1.070 (+8)

La Spezia 826 (+12)

Genova 2.964 (-2)

Residenti Fuori Regione/Estero 126 (-3)

Altro/In Fase Di Verifica 185 (+6)

Totale 6.237 (-14)

Ospedalizzati 593 (+10); 67 (+5) in terapia intensiva

Asl 1 - 118 (-3); 14 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 107 (-); 11 (-) in terapia intensiva

San Martino - 129 (+3); 20 (-) in terapia intensiva

Galliera - 46 (+6); 4 (+1) in terapia intensiva

Gaslini - 6 (-1); nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 71 (-); 5 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 45 (+3); 7 (+2) in terapia intensiva

Asl 5 - 71 (+1); 6 (-) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare : 5.422 (+75)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 71.262 (+348)

Deceduti : 3.706 (+8)

Soggetti in sorveglianza attiva:

Asl 1 - 1.923 (-24)

Asl 2 - 1.244 (+143)

Asl 3 - 1.841 (+78)

Asl 4 - 442 (-5)

Asl 5 - 866 (-186)

Totale - 6.316 (+6)