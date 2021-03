Camporosso: al centro 'Falcone' in tre mesi potrebbero essere vaccinati tutti residenti del comprensorio intemelio (Foto)

Prosegue a tambur battente la campagna vaccinale al centro ‘Falcone’ di Camporosso in località Bigauda. Un lavoro iniziato alcune settimane fa, come unico centro riconosciuto dall’Asl nel comprensorio intemelio ed è ovviamente convenzionato.

Il Comune ha allestito la struttura ed ha affidato la gestione tecnica e anche dell’assistenza sanitaria e amministrativa alla Croce Azzurra di Vallecrosia. La pubblica assistenza si occupa, infatti, del caricamento dati in anagrafica, l’accettazione e il front office, in convenzione con l’azienda sanitaria che ha fornito medici, farmacisti e infermieri.

“Abbiamo creato una sinergia tra il nostro ente e l’Asl 1 - ci ha detto il presidente della Croce Azzurra, Matteo Amato – iniziando con i lavoratori frontalieri, con i quali termineremo nel prossimo fine settimana, tranne qualcun che aveva iniziato a Sanremo. Dopo ci siamo occupati degli over 80 e, da giovedì scorso, anche delle forze dell’ordine mentre oggi sono state aperte le prenotazioni per il personale scolastico e le persone vulnerabili”.

Al centro di Camporosso sono stati vaccinati circa 600 frontalieri al giorno mentre per gli over 80, che hanno un iter più lento, la media è di circa 250: “Al momento – prosegue Amato - abbiamo prenotazioni fino a giugno e, ci auguriamo che i vaccini continuino ad arrivare per poter proseguire la campagna con tutti. E’ stato anche attivato, da martedì scorso, il servizio di vaccinazione a domicilio per le persone allettate e che non possono muoversi verso il centro di Camporosso”.

Ora il vero problema è della fornitura dei vaccini, visto che per quanto riguarda la somministrazione, anche la nostra provincia è ben strutturata: “Oggi come oggi possiamo arrivare a 300 vaccini Pfizer al giorno, ma non ne abbiamo più di 160. Il centro di Camporosso – ha detto in merito Amato – potrebbe inoculare a pieno ritmo, circa 700 vaccini al giorno con quattro postazioni aperte come abbiamo fatto con i frontalieri”. La Croce Azzurra impiega al centro ‘Falcone’ di Camporosso tra assistenza tecnica, sanitaria e amministrativa, 15 operatori ogni giorno.

Il vice Sindaco di Camporosso, Maurizio Morabito, ha evidenziato come, al centro le vaccinazioni potrebbero andare ancora più speditamente se le dosi arrivassero in modo più veloce: “Il centro è una struttura con grande potenziale visto che abbiamo toccato quota 600 al giorno. Potenziando il personale si potrebbe arrivare a 18mila vaccini al mese e, quindi, se arrivassero le dosi, potremmo inocularle a tutto il comprensorio in tre mesi. La struttura ha tutto quello che può servire per eseguire i vaccini senza problemi di logistica o altro. Sembra quasi fatta apposta”.

Il vice Sindaco camporossino ha anche confermato l’orgoglio dell’Amministrazione e di tutta la cittadinanza, nel poter essere utili con il centro ‘Falcone’ a tutta la zona intemelia: “E’ fatto per essere utilizzato per la popolazione di Camporosso, ma siamo orgogliosi di poterlo mettere a disposizione dell’intero comprensorio in un momento molto difficile, sul piano sanitario ed economico della nostra zona e del mondo intero”.

(Il servizio fotografico è stato curato da Eugenio Conte)